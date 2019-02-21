المهداوي يحصد أول نقطة بشعبة القانون من داخل زنزانته بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت بشرى الخونشافي زوجة الصحفي حميد المهداوي، المعتقل بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، عن تمكن زوجها من إدخال جميع مواد السنة الأولى بمعدلات عالية جدا، ما مكنه من حصد أول نقطة في شعبة القانون .

ويذكر أن المهدوي حاصل على شهادة الإجازة في اللغة العربية وأدابها وحاصل أيضا على دبلوم المعهد العالي الصحافة ومهن التلفزيون.

ويشار إلى أن الصحفي حميد المهداوي، يتابع دراسته في شعبة القانون من داخل سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد الحكم عليه ابتدائيا بثلاث سنولت سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 3000 درهم.

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