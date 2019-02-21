مولودية وجدة تنهي الموسم بدون جمهور !

ادريس دحني – هبة سبور

على إثر العقوبة التي سلطتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مولودية وجدة بعد الإحداث اللارياضية التي شهدها ديربي الشرق ضد نهضة بركان , سيكون سندباد الشرق وحيدا عندما سيستقبل الفرق الوطنية في ما تبقى من دورات البطولة الاحترافية لكرة القدم .

وبعد قرار الجامعة بمعاقبة نادي مولودية وجدة بإجرائه 5 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 85 ألف درهما، مع إلزامه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل لكل الخسائر التي ألحقت بالمركب الشرفي، سيكون الفريق الوجدي في وضع حرج حيث سيحرم من دعم جماهيره فيما تبقى من مباريات على ميدانه هذا الموسم وبالتالي سيكون صراعه على تأمين البقاء صعبا .

ويعرض لكم ” هبة سبور ” المباريات التي سيلعب فيها سندباد الشرق بدون جمهور , وهي : مباراة الوداد الرياضي برسم الجولة 20 , وسريع واد برسم الجولة 22 والدفاع الحسني الجديدي برسم الجولة 25 وحسنية أكادير برسم الجولة 27 , والجيش الملكي برسم الجولة 29 .

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