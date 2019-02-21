“درنا فيديو في هبة بريس و هو يجري علينا الرئيس”.. تفاصيل طرد موظفين بالدار البيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

في الوقت الذي كان فيه عدد من الموظفين والمتعاقدين و المتعاونين بجماعة الهراويين ضواحي العاصمة الاقتصادية للمملكة ينتظرون من رئيس الجماعة التفاعل إيجابا مع الشكاية التي تضمنها مقطع فيديو مصور لهم مع موقع هبة بريس يشتكون فيه الظلم و التسلط الذي طالهم و الذي تسبب في تشريد عدد كبير منهم، كان لرئيس الجماعة رأي أخر و ذلك بطردهم بشكل تعسفي دون تقديم أي إيضاحات أو تبريرات و دون مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية و كون أغلبهم هم المعيل الوحيد لأسرهم.

رئيس جماعة الهراويين ضواحي الدارالبيضاء لم يستسغ الخرجة الإعلامية التي انفضحت من خلالها تصرفاته و بعض من سلوكياته تجاه أشخاص بسطاء يشتغلون في قطاع النظافة و أعمال أخرى تربطهم بالجماعة و يقتاتون من عرق جبينهم ، حيث لم تمض سوى ساعات قليلة على الخرجة الإعلامية لعدد من المتعاقدين مع جماعة الهراويين و عمال النظافة بها حتى فوجئوا بقرار طردهم و الذي قام موظفون بالجماعة بإبلاغهم به بأوامر من رئيسها الذي تحاشى لقاءهم و نأى بنفسه عن الخوض في لقاء مفتوح معهم لمعرفة ملفهم المطلبي على الأقل.

“درنا فيديو في هبة بريس نشكيو الظلم التي كنتعرضو ليه صدق رئيس الجماعة مجري علينا من الخدمة ، عندنا وليداتنا و حنا لي هازين والدينا” ، بهاته العبارات صرح أغلب المطرودين من عملهم بجماعة الهراويين بعد توصلهم بقرار رئيس الجماعة.

المطرودون من عملهم بجماعة الهراويين يطالبون من وزارة الداخلية عبر مفتشية الجماعات المحلية و كذا من قضاة جطو بالمجلس الأعلى للحسابات زيارة مقر الجماعة و الوقوف على جملة من الاختلالات التي تشهدها منطقة الهراويين و التي سنفرد لها سلسلة مقالات لاحقة خاصة بعد توصلنا بعديد الملفات و الوثائق التي تثير الكثير من القيل و القال.

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