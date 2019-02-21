أكادير : منع افتتاح ” خمارة” أجنبي وشبهات في التراخيص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن السلطات الولائية بمعية المصالح الامنية، قامت قبل يومين، من منع افتتاح محل تجاري لبيع الخمور في ملكية مستثمر ” أجنبي” .

وأضافت مصادرنا، ان ممثلين عن السلطة العاملية وعناصر الامن، قد قاموا بمنع افتتاح ” خمارة” بالحي الصناعي للخيام، بعد ان كان صاحبها يهم بافتتاح أبواب متجره للبيع للعموم.

وفي نفس السياق، تساءل النازلة عامل عمالة أكادير اداوتنان، عن الجهات التي رخصت للمستثمر ببيع الخمور في مكان قريب من تجمعات سكنية، ولماذا لم تتدخل السلطات الا في وقت افتتاح المتجر، من سلم التراخيص وكيف؟ ولماذا لم تستشعر سلطات القرب ” الشيخ والقائد” مصالحها بالولاية بإستعداد افتتاح متجر للخمور في بداية تجهيزه واصلاحه؟ وبقي الوضع مستمرا حتى يوم افتتاحه حتى تدخلت السلطات.

وارتباطا بالموضوع تسود نوع من الفوضى بخصوص تراخيص بيع الخمور بمدينة أكادير وكذلك فيما يتعلق بالساعات الاضافية لاغلاق وافتتاح الملاهي الليلية الى جانب مقاهي الشيشا المتفرقة بالمدينة، مما يستدعي من الجهات مركزيا لدى وزارة الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، وحول وجود شبهة ” الاغتناء” من هذا الوضع .

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