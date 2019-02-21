بعد توقف دام 13 سنة.. إعادة تشغيل خط ملاحي بين مصر والسعودية

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، عودة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بورتوفيق المصري وميناء جدة السعودي بعد توقف دام 13 سنة ، بعد غرق العبارة “السلام 98″.

وقال رئيس الهيئة أيمن صالح في بيان اليوم الخميس ، إنه تم تفعيل قرار وزير النقل رقم 373 لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية” بورتوفيق-جدة” رحلة دولية خاصة.

وأضاف، أن هذا القرار سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية ،وجذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري “بورتوفيق – جدة”.

وأبرز أنه تم التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار الذي سيفتح فرص العمل لأبناء محافظة السويس والاستفادة من ميناء بورتوفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته.

وأكد رئيس الهيئة ، أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي للسفن ، حيث تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.

ويعد ميناء بور توفيق من أقدم الموانئ المصرية، يقع في المدخل الجنوبي لقناة السويس بنهاية الخليج، وظل يعمل في نقل الركاب والبضائع من دول العالم وإليها، خاصة الخليج والسعودية، حيث كانت تنطلق منه رحلات الحج والعمرة سنويا.

وكان الخط الملاحي بين مينائي بورتوفيق وجدة قد توقف عقب غرق عبارة مصرية تحمل اسم “السلام 98” في البحر الأحمر في الثالث من فبراير 2006، أثناء عودتها من الأراضي السعودية وعلى متنها أكثر من 1400 شخص.

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