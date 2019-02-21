”الانتقام“ يدفع ”ماوكلي“ للهجوم على مفتش شرطة بسيف

نُشر بتاريخ :  2019-02-21 - 14:21
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هبة بريس – الدار البيضاء

كشفت مصادر خاصة على أن مجرما من ذوي السوابق العدلية، هاجم عشية يوم أمس الأربعاء رجل أمن من درجة مفتش شرطة، بسيف محاولا تعريضه للأذى، بالقرب من دائرة السلام بحي أناسي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ذات المصادر فإن تدخل مفتش شرطة آخر لتنبيه زميله، جنبه من الأذى الذي كان سيلحق به جراء هذا الهجوم الخطير.

وأضافت المصادر ذاتها على أن المجرم، كان يتربص بمفتش الشرطة حتى يتسنى الانتقام منه، بعدما كان الأخير سببا في إلقاء القبض عليه في ثلاث جرائم خطيرة، تتعلق بهتك العرض، والسرقة، وإلحاق خسائر مادية في ملك الغير.

هذا وتم اعتقال الجاني بتهمة محاولة القتل العمد، وذالك تخت إشراف النيابة العامة المختصة.

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