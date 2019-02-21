حفل استقبال وجولات بالرباط ومراكش .. هذا برنامج زيارة الأمير هاري وزوجته ميغان إلى المغرب

هبة بريس

من المنتظر، أن يحل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالمغرب، في زيارة رسمية من يوم السبت 23 فبراير، الى يوم الاثنين 25 من الشهر نفسه.

وأفادت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، إنه سيجري استقبال الأمير هاري وعقيلته من طرف السفير البريطاني في المغرب، طوماس رايلي، وزوجته، بمطار الدار البيضاء، قبل أن ينتقلا في اليوم الموالي لمنطقة آسني بمراكش حيث سيقومان بلقاء تلاميذ وطلاب المدارس بالمنطقة.

كما سيقوم الثنائي ، وفق ذات الصحفية، بحضور حفل استقبال بالرباط يستضيفه السفير البريطاني رايلي على شرفهما، وستحضره شخصيات من عوالم السياسة والاقتصاد والرياضة.

وفي اليوم الثالث من الزيارة، سيقوم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بزيارة الجامعة الملكية لرياضة الفروسية وحضور جلسة لتربية الخيول، كما سيلتقيان مجموعة من الأطفال اللذين يعيشون في وضعيات صعبة، بالإضافة لحضور حصة لتعلم طهي الأطباق المغربية رفقة الأطفال بإشراف واحد من أهم الطهاة في المغرب.

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