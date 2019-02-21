أولاد تايمة : “ملثمون” يرعبون ساكنة المدينة وسقوط عدد من الضحايا

ع اللطيف بركة – هبة بريس

تشهد مدينة اولاد التايمة التابعة ترابيا لاقليم تارودانت، بشكل يومي، هجومات على سكانها خصوصا الاشخاص المنفردين على الطرق والشوارع ، من طرف عصابة متكونة من أربعة عناصر تضع اقنعة لما يشبه ” النينجا” .

يوم أمس ليلة الاربعاء 21 فبراير الجاري، تعرض شاب لاعتداء بواسطة السلاح الأبيض من طرف العصابة نفسها كانوا على متن دراجتين ناريتين، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين حي الشراردة وحي الحديب بأولاد تايمة.

وذكرت مصادر الجريدة ، ان افراد العصابة وبدون مقدمات مع الضحية بالانهيال عليه بواسطة حجرة من الحجم الكبير محدثين له جرحا غائرا على مستوى الرأس وسلبه هاتفه النقال بالعنف هذا قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، وهو الاعتداء الذي استدعى نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وكانت العصابة نفسها قد قامت بعدة غزوات بحي الشراردة وحي الحديب، وقامت بالاعتداء على عدد من الأشخاص بواسطة السلاح الأبيض بعد ان سلبتهم أموالهم، وهو الوضع الذي يستدعي من الامن الاقليمي لتارودانت وضع خطة للاطاحة بالعصابة والحد من نشاطها الذي بدأ مؤخرا في التنامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0