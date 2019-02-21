مسيرة ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة شرقي الجزائر

هبة بريس - وكالات

شارك مئات المتظاهرين بولاية بجاية (شرق البلاد)، اليوم الخميس، في مسيرة رافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.

ونقلت وسائل إعلام محلية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات لمسيرة جابت شوارع مدينة ”تيشي“ بمحافظة بجاية (شرقي الجزائر) شارك فيها المئات من المواطنين أغلبهم من فئة الشباب.

وردد المتظاهرون شعارات رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كما رفعوا لافتات كتب عليها ”لا للعهدة الخامسة.. نعم للتغيير“ و“لا لانتخابات العار“.

ولم يتبين مصدر الدعوة إلى هذه المسيرة، لكن، معلوم أن الجزائر تعيش خلال الأيام الأخيرة، على وقع احتجاجات محدودة الانتشار ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، لكن شبكات التواصل الاجتماعي تعج بدعوات مجهولة للتظاهر غدًا الجمعة.

ومحافظة بجاية، التي يصفها حقوقيون بـ“عاصمة الحريات“، شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة مسيرات لنقابيين ومنظمات حقوقية ضد ما يسمونه ”تضييقًا على حرية التعبير“، ونظمت بها السبت الماضي أكبر مظاهرة ضد العهدة الخامسة شارك فيها المئات.

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