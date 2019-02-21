اعتقال 42 شخص بعد أحداث شغب مباراة وجدة وبركان

نُشر بتاريخ :  2019-02-21 - 10:07
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هبة سبور

كشفت مصادر خاصة أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم على 42 شخصا على خلفية الشغب الذي شهدته مباراة أمس الأربعاء، بين كل من فريق نهضة بركان ومولودية وجدة، برسم مؤجل الجولة 16 من منافسات البطولة الوطنية.

وقامت السلطات الأمنية في وجدة باعتقال كل من كان له ارتباط بأحداث الشغب التي وقعت عقب نهاية المباراة المذكورة، والتي أثارت جدلا واسعا، وسخطا في صفوف الجماهير الكروية.

هذا وقد اقتحم يوم أمس عدد كبير من جمهور مولودية وجدة مستودع ملابس اللاعبين، زيادة على ذلك خروج فريق نهضة بركان على متن سيارات الشرطة، مباشرة بعد نهاية المقابلة في الملعب الشرفي في وجدة .

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