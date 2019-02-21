فيروس الإنفلونزا يحصد أرواح أكثر من ألفي شخص بفرنسا

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، وفاة ألفين و800 شخص خلال آخر إسبوعين؛ جرّاء انتشار وباء الأنفلونزا الذي يتسبب فيه فيروس “H3N2” خلال فصل الشتاء.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد شهد الأسبوعان الماضيان مراجعة 25 ألف شخص لأقسام الطوارئ بالمستشفيات؛ جرّاء إصابتهم بالإنفلونزا، وأن 4 آلاف و370 شخص منهم تم حجزهم بالمستشفيات.

وذكر البيان أن ألفين و800 شخص لقوا حتفهم على مدار الأسبوعين الماضيين بسبب الإنفلونزا الناجمة عن فيروس “H3N2″، مشيرًا إلى أن 87 في المئة من المتوفين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وأوضح البيان أن اللقاح المضاد للفيروس المذكور، كان له تأثير فعّال لدى 21 في المئة فقط ممن تناولوه.

وفيروس H3N2 هو أحد فيروسات الإنفلونزا التي تنتشر في مواسم محددة، وقد تسبب عام 2015 في وفاة 18 ألف شخص.

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