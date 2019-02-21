وفاة سجين مغربي في البحرين .. السفارة تكشف التفاصيل

هبة بريس

أفادت سفارة المغرب بالمنامة، بأن المواطن المغربي المسمى قيد حياته نجيب محفوظ ابن الشرقي، والذي كان يقضي عقوبة سجنية بالبحرين، توفي الأربعاء، بعد إصابته بنزيف في المخ، إثر نقله إلى المستشفى وإخضاعه للعلاجات المناسبة.

وذكر بلاغ للسفارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، بأن الهالك “كان مدانا بعقوبة سالبة للحرية، لارتكاب أفعال ذات صبغة جنائية “.

وأشار المصدر ذاته، إلى إن السفارة، “بادرت إلى دعم ملتمس عفو لفائدة الهالك، وفق المساطر الجاري بها العمل، وبموازاة ذلك تدخلت مصالحها لدى وزارة الداخلية البحرينية في نفس الاتجاه، والتي تجاوبت مع إمكانية ترحيله إلى المغرب لاستكمال محكوميته”.

وأبرز أن السفارة كانت بصدد مباشرة مسطرة الترحيل بتنسيق وثيق مع وزارة العدل المغربية، لاستكمال مدة العقوبة السجنية في المغرب. وذكر البلاغ بأنه تم القيام بعدة زيارات تفقدية ذات طابع إنساني للهالك، قبل إعلان وفاته اليوم بسبب اصابته بنزيف في المخ.

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