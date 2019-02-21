خبر سار لعشاق عادل تاعرابت

هبة سبور

قرر برونو لاجي مدرب بنفيكا البرتغالي اليوم الأربعاء إعادة اللاعب المغربي عادل تاعرابت لتداريب الفريق الأول ،مؤكدا ان اللاعب يستحق فرصة ثانية وثالثة مع الفريق.

ولعب تاعرابت مند بداية الموسم مع الفريق الثاني لبنفيكا ،وكان يتدرب دائما بشكل جيد وبكثافة مند 7 أشهر من إقناع مدرب الفريق الأول بإعطاءه فرصة أخرى.

وقال برونو لاجي في مؤتمر صحفي: “إذا أتيحت الفرصة للاعب مع الفريق يمكنه أن يأخذها وفقا لقدراته”.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 29 سنة لازال يرتبط بعقد مع بنفيكا البرتغالي لغاية (30 يونيو 2020) ويتقاضى 200 الف دولار شهريا.

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