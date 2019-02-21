بوطيب يسجل ثالث أهدافه مع الزمالك المصري

هبة سبور – شفيق عنوري

سجل الدولي المغربي، خالد بوطيب، ثالث أهدافه مع فريقه الجديد، الزمالك المصري، وذلك خلال المباراة التي جمعت “الفرسان” بطلائع الجيش، برسم الجولة ال23 من الدوري.

وجاء هدف بوطيب في الدقيقة ال30، من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وكان بوطيب قد سجل أول أهدافه مع الفريق، في شباك نصر حسين داي الجزائري، برسم منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس “الكاف”، فيما دون هدفه الثاني، خلال المباراة التي جمعت الزمالك بإنبي.

يشار إلى أن فريق “القلعة البيضاء” يتصدر ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة، فيما يتذيل ترتيب مجموعته الإفريقية بنقطة وحيدة.

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