ديبلوماسي فنزويلي: نرغب في إرساء علاقات تعاون مع المغرب

هبة بريس

أكد الممثل الدبلوماسي للرئيس الفنزويلي بالنيابة في العاصمة البيروفية ليما، كارلوس سكول، أن فنزويلا ترغب في إرساء علاقات تعاون مع المغرب.

وقال سكول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مباحثات أجراها مع سفير المغرب بالبيرو، يوسف بلا، “نرغب في إرساء علاقات تعاون مع المغرب”، معربا عن امتنان بلاده للمملكة “أول بلد إفريقي يدعم حكومة الرئيس بالنيابة خوان غوايدو .. إنه دعم مهم”.

وأضاف أن نظام نيكولاس مادورو أضر كثيرا “بالشعب الفنزويلي وألحق أضرارا جسيمة بعلاقاتنا الدولية”، مشيرا إلى أن هذا النظام “كانت له علاقات سيئة مع العديد من الدول الديمقراطية”.

وفي هذا الصدد قال الديبلوماسي الفنزويلي “نريد أن نشكر دعم المجتمع الدولي بما في ذلك المغرب”.

وأضاف أن المملكة وفنزويلا، التي تضم أكبر جالية مغربية بأمريكا اللاتينية، تجمعهما علاقات صداقة قوية، مبرزا أهمية إرساء علاقات التعاون بين البلدين.

ومن جهة أخرى، أكد أن نحو 50 دولة أعلنت اعترافها بشرعية غوايدو كرئيس بالنيابة للبلاد.

وأشار إلى أن نظام مادورو تسبب في حدوث أزمة إنسانية خانقة في فنزويلا تجلت مظاهرها أساسا في ندرة المواد الغذائية والأدوية، مشددا على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية التي يحتاجها الشعب الفنزويلي.

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