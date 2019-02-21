المجر تستدعي سفير السويد بسبب تصريحات ”مسيئة“

هبة بريس

استدعت وزارة الخارجية المجرية، السفير السويدي لدى العاصمة بودابست، على خلفية تصريحات أدلت بها أنيكا ستراندهال، وزيرة الخدمات الاجتماعية، والرياضية في بلاده ضد الحكومة المجرية.

وقالت وزارة الخارجية المجرية في بيان لها، إن ”اتهام الوزيرة السويدية ستراندهال للحكومة المجرية بالنازية أمر غير مقبول بالمرة“

وأضاف البيان أن ”الحكومة المجرية تساعد العائلات التي ترغب في أن يكون لديها أطفال، وتنفق الأموال على العائلات المجرية بدلًا من المهاجرين“.

وخلال الأيام الماضية، قالت الوزيرة السويدية في بيان لها إن ”ما يحدث في المجر أمر مفزع. و(رئيس الوزراء المجري فيكتور) أوربان يرغب في ولادة مزيد من الأطفال المجريين الحقيقيين“.

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