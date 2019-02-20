اعتداء لفظي وجسدي ..وقفة احتجاجية ضد باشا وسلان

احتجت فعاليات مدنية و حقوقية و إعلامية اليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، ببهو بلدية ويسلان ضد باشا المدينة،الذي اعتدى لفظيا وجسديا على مدير موقع محلي بمنطقة وسلان بمكناس أثناء تغطيته لأشغال دورة شهر فبراير للمجلس .
على حد تعبير المحتجين لـ ” هبة بريس ” .
و تأتي هذه الوقفة ـ حسب مصادر هبة بريس ـ بعد تمادي باشا المدينة في سياسة قمع ومحاصرة و سائل الاعلام أثناء متابعتهم لأشغال دورة المجلس التي شهدت صراعات بين رئيس الجماعة وبعض المستشارين، وهي المضايقات التي تطورت الى حد اعتراض و منع مدير الموقع المحلي بذات المنطقة من تغطية الحدث و تصويره.
واستنكر الجميع التنكيل والقمع الذي طال مدير الموقع المحلي بوسلان، كما طالب الكل الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه المضايقات التي يتعرض لها الصحافيون أثناء مزاولة مهامهم.
منطقة المرفقات