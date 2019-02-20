بحضور الوزير أمزازي .. تنصيب العامل الجديد على عمالة إقليم صفرو

ع محياوي – هبة بريس

أشرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، مرفوقا بوالي جهة فاس – مكناس والوفد المرافق لهم ، صباح اليوم الاربعاء 20 فبراير الجاري ، على حفل تنصيب السيد عمرتويمي بنجلون ، الذي عينه جلالة الملك عاملا على إقليم صفرو.

وبعد تلاوة ظهير التعيين، ألقى السيد أمزازي كلمة أكد خلالها أن هذا التعيين ،يندرج في سياق تطعيم الإدارة الترابية بالكفاءات الوطنية القادرة على ضمان تنزيل أمثل لمختلف توجهات وبرامج الدولة وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن محور ومقصد كل المبادرات التنموية، وشريكا أساسيا في تدبير الشأن المحلي.

و أكد أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تتميز بإرساء دعائم نموذج تنموي جديد، قوامه تثمين البعدين الاجتماعي والترابي في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وغايته الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

و في معرض حديثه عن التحدي الامني ، أكد السيد الوزير أن هذا المجال يكتسي أهمية قصوى في عمل وزارة الداخلية التي توليه الاهتمام اللازم، استنادا إلى ما يخوله لها القانون من مهام وأدوار من أجل حماية سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي المهام التي تبقى في صلب أولويات رجل السلطة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن التجند القوي والمتواصل لمختلف المصالح الأمنية والترابية، مكن من إجهاض المحاولات الرامية إلى المس بأمن الدولة، بفضل المستوى العالي للتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، منوها بعمل المصالح الأمنية والمصالح الترابية على مجهوداتهم في حفظ أمن هذا الوطن، بكل تضحية ونكران للذات.

و بعد أن ذكر بالمسار المهني للعامل الجديد والتجارب التي راكمها ، تقدم السيد الوزير بالشكر للسيد عبد الحق حمداوي على الجهود التي بذلها خلال فترة تقلده المسؤولية بعمالة صفرو، مشيدا بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية هذه العمالة حتى تستــجيب لتطلعات أبنائها الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي بها.

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