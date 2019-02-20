تأملات في الذكرى الثامنة لحراك 20 فبراير المجيد

بقلم : مصطفى تاج

يجب اليوم الإقرار وبمناسبة الذكرى الثامنة لحراك 20 فبراير المجيد بأن الحلم بمغرب الديمقراطية والإنصاف الذي سكن المغاربة منذ الاستقلال ولا زال يسكنهم بحدة قد تم الالتفاف عليه من طرف فئة قليلة تمسك بدواليب السياسة والاقتصاد بيد من حديد… تتمدد وتتمطط حسب الظروف والسياقات، ولكنها قوة ثابتة في عقلنة الحراكات المجتمعية والتحكم في إرادة الشعب بما يفضي إلى إضعافه واستمرار هيمنتها على المشهد العام بشكل أشبه بعمل الخلايا السرية وخطط العصابات.

فالشروط التي أنتجت حركة 20 فبراير مثلا لا زالت حاضرة بعد 8 سنوات من الحراك، بل تفاقمت وازدادت مؤشرات الاحتقان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية ناهيك عن محاولات قتل الفاعل السياسي والوسائط الحزبية وضبط العمل المدني والعمل الحقوقي والنقابي باستعمال آليات التوجيه والتحكم وثنائية الإدماج أو الإقصاء اتجاه كل من سولت له نفسه الخروج عن الصف المرسوم.

والأدهى أن شباب اليوم يقف تائها أمام التحولات التي طرأت على النخبة الوطنية، التي يقف أغلبها شاهدا على العصر، يتفرج على ما يجري في البلاد دون تموقف أو تحرك يذكر منه… فيما القلة القليلة التي كانت تتبنى قيم اليسار تفكيرا وتأطيرا قلبت الفيستة وعقدت صفقاتها السرية بحثا عن مستقبل شخصي لها وللأولاد والأحفاد في محاولات تتراوح بين اليأس من النضال الذي لا يفضي إلى التغيير، وبين مكر الظروف والرفاق والإخوان على حد السواء.

وهكذا فإن الشباب المعول عليه أن يكون قاطرة للتغيير والتحديث أصبح يجد ضالته في الغبش واللعب والترويح عن النفس بالادمان على متابعة جديد المباريات والدوريات ومستجدات التوندانس والظواهر ذات الطابع الفضائحي والخارجة عن العادة.

لا أعمم هنا الأمر على مجموع الشباب، بقدر ما ألفت النظر إلى تحول سوسيولوجي وسيكولوجي في تعاطي الشباب مع التحولات المجتمعية وما يؤثر فيها من تطورات تكنولوجية…

فهل ما وصلنا إليه جميعا حصل بمحض الصدفة أم أن واقعنا اليوم خطط له بالأمس؟

أستحضر هنا موجات الهجرة التي عادت بحدة لتتخذ طابعا جماعيا نحو بلدان أخرى بحثا عن الطمأنينة والتعليم الجيد والشغل والصحة الجيدة… ألا تستفز موجة هجرة الأدمغة هذه من يدبرون شأننا العام؟ ألا تحيرهم الأرقام الكبيرة لهجرة فئات الأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين والمحامين ورجال الأعمال؟ أم أن هناك من يدفع اتجاه تزكية هذه الهجرة عساها تذهب معها الفطنة والفهامة وتعود بالعملة الصعبة بعد سنوات؟

لا يمكن الحديث عن أية تنمية كيفما كانت دون التطرق أولا لمسألة الديمقراطية، فالأخيرة هي صمام الأمان والحجر الأساس لبناء مغرب التنمية والتقدم والازدهار… ولأن الديمقراطية في هذا البلد معلقة بفعل فاعل فإن التنمية مؤجلة ومعلقة وعالقة في جلابيب من يقودون دفة الدولة.

الكـــــاتب مصطفى تـــــــــــاج

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