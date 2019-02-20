تبادل للشتائم والسب في دورة مجلس جماعة طنجة ( صورة )

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهدت الجلسة الخامسة من دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة ، مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير ، شجارا كلاميا بدأ بتبادل للاتهامات وتطور الى ملاسنات وصلت حد الشتائم والسب ، بين مستشارين بالمجلس الجماعي أحدهم يمثل المعارضة والآخر ضمن فريق الاغلبية عن حزب العدالة والتنمية .

وانطلق الخلاف بعدما طلب عمدة طنجة البشير العبدلاوي من احد المستشارين الذي كان يتحدث في مداخلة له، بعدم تكرار ماتناوله في جلسة يوم الثلاثاء ، الا أن طلب العمدة لم يرق لاحد مستشاري المعارضة عن حزب التجمع الوطني للاحرار ، مستنكرا مقاطعة كلام المستشار في الوقت الذي سمح فيه عمدة طنجة لاعضاء آخرين ينتمون للاغلبية بالكلام لوقت طويل دون ان يقاطعهم حسب رأيه.

وتطور المشهد بعد الحاح المستشار الجماعي (المعارضة) على اخذ نقطة نظام ، الامر الذي دفع رئيس مجلس جماعة طنجة الى عرض طلب طرد المستشار على التصويت بحجة اخلاله بالنظام الداخلي للدورة ، مما أجج غضب مستشاري المعارضة ، لتعم الفوضى بعدها وسط تبادل للشتائم والسب بين مستشارين من قبيل (ولد الشي**ة) و (ولد الك**ة).