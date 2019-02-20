الخلفي من سطات..الترافع عن الصحراء المغربية لا يأتي بالشعارات “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

شــــدّد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته له مساء اليوم الأربعاء برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات على هامش ندوة بعنوان “الترافع المدني والصحراء المغربية”، (شدّد) على أن الترافع عن قضية صحرائنا المغربية العادلة لا يأتي بالشعارات والكلام الفارع، بل يجب العمل على تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال، وتأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية معلنا عن إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراءفي إطار شراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات تم التوقيع عليها .

الندوة التي أطرها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات الدكتور “نجيب الحجيوي”، بمعية الدكتورة “حنان بنقاسم” رئيسة المرصد المغربي للأبحاث والدراسات حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بجامعة الحسن الأول بسطات، وحضرها العديد من الطلبة والباحثين وبعض الفعاليات الجمعوية، تأتي في سياق تنزيل مضامين الاتفاقية التي جمعت الوزارة الوصية مع جامعة الحسن الأول من أجل إطلاق برنامج للتكوين عن بعد موجها للفاعلين في المجتمع المدني من أجل تعزيز قدراتهم في الترافع عن مغربية الصحراء، وتمكينهم من المعارف اللازمة ستتيح وفق للضوابط البيداغوجية والمهارات التي ينبغي أن يتوفر عليها الفاعل الجمعوي في هذا المجال من أجل تطوير آليات الترافع والتناظر في علاقتها مع وسائل الاعلام والمؤسسات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لكي يكون الترافع فعالا وهادفا.

هذا ونـــــــــوّه الخلفي بدور المجتمع المدني في الترافع من أجل مغربية الصحراء، بفضل التطور النوعي الحاصل، مشيرا أن الرصيد الموجود يحتاج إلى التثمين والتعزيز، مضيفا أن المباردات المطروحة بشكل فردي آن الأوان لوضع استراتيجية برؤية ثاقبة من أجل العمل على التكامل فيما بينها، في ظل توسع وتنامي المنصات الترافعية ذات العلاقة بالقضية الوطنية العادلة على حد تعبيره.

هبة بريس تابعت جانبا من هذا اللقاء التواصلي ضمن التغطية التالية:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0