أويحيى يدعو إلى التجند لفوز بوتفليقة بعهدة جديدة

هبة بريس ـ وكالات

أفاد أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بأن “الأرندي يزخر بقدرات بشرية معتبرة ذات تجربة عالية، بات عليه أن يكون قدوة في تنشيط نقاشات وطنية والمساهمة من أجل بروز توافق وطني حول تحديات الساعة”.

ودعا أويحيى، أمس، في رسالة بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، “الجميع إلى تجنيد كل قدرات وطاقات التجمع الوطني الديمقراطي لدعم المجاهد عبد العزيز بوتفليقة والمساهمة في تحقيقه الفوز بعهدة رئاسية جديدة لضمان الاستمرارية في بناء الجزائر وتقدمها”.

وقال أويحيى إن “على عائلتنا السياسية أن تكرس كفاءاتها وطاقاتها للتحسيس بالتحديات الكبرى التي تواجه بلادنا على جميع الأصعدة، في ظل محيط متأزم”، مضيفا: “كما أدعو مناضلينا على المستوى القاعدي للمساهمة في ترقية الحس المدني الذي يعتبر النواة الأساسية لأي مجتمع متحضر مهيكل، ساعيا للتقدم والازدهار والرخاء”.

وبطريقة غير مباشرة، تفاعل أويحيى مع حراك الشارع خصوصا الرافضين لترشح بوتفليقة، قائلا: “ومع الأسف شاءت الأقدار أن مخلفات المأساة الوطنية قد هزت أركان الحس المدني في بلادنا، وهو ما أصبح يشكل هاجسا يستدعي تجنيد كل القوى والطاقات، بما في ذلك التشكيلات السياسية. وفي هذا الشأن يعود على التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون كذلك مدرسة للحس المدني وفاء لحضارتنا العريقة”.

وعن مكانة الأرندي في الساحة السياسية، عـبّر أويحيى عن “القوة التي اكتسبها التجمع الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية الوطنية، والذي يعتبر مكسبا ثمينا يعود علينا جميعا صونه وتعزيزه من خلال عمل دؤوب يرتكز أساسا على الحرص على فتح صفوف حزبنا لكل شرائح المجتمع”.

وأوضح أويحيى أن “التجمع الوطني الديمقراطي منذ نشأته حرص أن يكون برنامجه وخطابه متكيفا مع العصر وتحدياته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن التجمع ليس حزب الشعارات بل حزب تحاليل واقتراح الحلول ويجب أن يبقى هكذا اليوم وغدا ودائما”.

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