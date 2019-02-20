شغب جماهيري وأحداث دامية بعد نهاية ديربي الشرق ( صور )

هبة بريس : أحمد المساعد

انتهى ديربي الشرق بفوز مولودية وجدة على نهضة بركان بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على أرضية الملعب البلدي بوجدة، برسم مؤجل الدورة ال16 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة التي أدارها طاقم تحكيم سينغالي بقيادة ماكيت ندياي، عبد الله خفيفي في الدقيقة 56.

ورفع مولودية بعد هذا الفوز رصيده إلى 24 نقطة، والتحق بفريقي أولمبيك آسفي والجيش الملكي في المركز السادس، ومنافسه في مباراة اليوم نهضة بركان.

وعرفت المباراة أحداث شغب مؤسفة عقب اطلاق الحكم السنغالي ماكيت ندياي ، صافرة نهاية المباراة، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من جماهير الفريق المحلي أرضية الميدان ما خلف إصابات بليغة في صفوف الأمن على مستوى الرأس

كما عرفت المقاهي المجاورة للملعب الشرفي لتكسير لزجاج الواجهات وتخريب للستائر هو الامر الذي خلق تذمرا لما آلت عليه التشاحنات والمزايدات بين الاولتراس طيلة الاسبوع التي سبقت ديربي الشرق.

وتدخل رجال الأمن للسيطرة على الموقف لكن ذلك لم يمنع من وقوع اشتباكات دامية بين جماهير الفريقين، حيث جرى نقل عشرات الجرحى الى مستشفى الفرابي لاسعافهم.

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