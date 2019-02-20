نجل بنكيران : أحن لـ20 فبراير في إنتظار ربيع قادم

هبة بريس ـ الرباط

تزامنا مع مسيرة الرباط، اليوم الأربعاء، وما تلاها من احداث ، عبر أسامة بنكيران، نجل رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في تدوينة فيسبوكية عن حنينه لـ”20 فبراير”.

وقال بنكيران الابن “أحن إلى 2011 في هذا اليوم20 فبراير، وأحن إلى النقاش الجاد حول مستقبل البلد، أحن إلى الحوار البناء بين الأطياف المختلفة”.

وأضاف المتحدث نفسه “أحن إلى تجاوز الخلافات و التركيز على ما يجمعنا، أحن إلى الجرأة و المواطنة في التعبير عن المطالب الشعبية”، مضيفا “تقدمنا إلى الأحسن في عدة مجالات و انتكسنا في مجالات أخرى، 8 سنوات مرت بحلوها و مرها في انتظار ربيع قادم بحول الله”.

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