الـ CDT : نسبة الإضراب العام تجاوزت 75 في المائة

هبة بريس ـ الرباط

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن رضاه من النسب الكبيرة لمشاركة وانخراط موظفي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في إضراب “20فبراير”، والتي تراوحت ما بين 75 و100 في المائة حسب القطاعات.

وأوضحت النقابة، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن محطة “20فبراير”، والتي سجلت مشاركة كبيرة لكافة القطاعات، تشكل استمرارا للبرنامج الاحتجاجي الكونفدرالي، ونقطة نظام، وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة لـ”السياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي”

وأكدت النقابة، على إبقاءها باب المواجهة مع حكومة العثماني مفتوحا، داعية جميع أجهزتها النقابية إلى زيادة وثيرة التعبئة من أجل إنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير الجاري.

و ثمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المبادرات والقرارات الداعمة للانخراط في الإضراب العام من كافة الهيئات النقابية، وقوى اليسار والمنظمات الحقوقية والمدنية، معتبرة إضراب اليوم ترجمة للوحدة النضالية الهادفة لمواجهة كل السياسات المناهضة والمعادية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم المواطنات والمواطنين.

ومرت الاحتجاجات التي دعا لها التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT), إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ، وتنسيقية الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد في ظروف جيدة عند انطلاقها من ساحة 16 نونبر وسط الرباط، مرورا بمقر وزارة التربية الوطنية في باب الرواح، لكن قوات الأمن تدخلت للحيلولة دون وصولهم إلى مقر رئاسة الحكومة.

وجاءت المسيرة تزامنا مع الذكرى الثامنة لحركة “20 فبراير”، وذلك احتجاجا على “ما تعرفه البلاد من تضييق على الحريات وضرب للحقوق والمكتسبات وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

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