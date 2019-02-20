إطلاق أحدث هاتف هواوي Y7 Prime 2019 في المغرب

هبة بريس

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق أحدث طرازات Y7 Prime 2019، وهو الأحدث في السلسلة Y الأسطورية. يجمع هاتف هواوي Y7 Prime 2019، الذي تم تصميمه لتمكين الشباب من توسيع رؤيتهم واستكشاف المستقبل، بين الجودة والتكنولوجيا والتصميم البسيط والأنيق للحصول على جودة بأنسب الأثمان. يتميز هذا الهاتف بشاشة Dewdrop بحجم 6.26 بوصة وكاميرا مزدوجة بالذكاء الاصطناعي بدقة 132+ ميغابيكسل وبطارية تمكن من استقلالية تصل حتى 48 ساعة وشريحة Qualcomm 450 Octacore فعالة وذكية. ويعتبر هواوي Y7 Prime 2019 الذي سيطرح للبيع بسعر حدد في 1899 درهما، الهاتف الذكي المثالي للمستخدمين الذين يجمعون بين استخدام شبكات الاتصال الاجتماعية والفيديو.

ويعزى هذا التألق إلى تدشين Dewdrop Display لأول مرة في أكتوبر 2018 مع سلسلة هواوي Mate 20 الرائدة، وهي تقدم تجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة كبيرة بحجم 6.26 بوصة توفر عرضًا واضحًا وأكثر مساحة للحصول على تجربة أفضل للهاتف المحمول. توفر شاشة IPS 1520 x 720 HD+ مزيدًا من التشبع والمزيد من الوضوح والألوان الطبيعية، بغض النظر عن زاوية العرض.

كما تم تصميم هاتف هواوي Y7 Prime 2019 لتقديم أفضل تجربة تصوير مقارنة مع الأجهزة في فئته. مع الكاميرا الخلفية المزدوجة بالذكاء الاصطناعي 13 MP + 2 MP، تتعرف الكاميرا على الأشياء وتجعلها تبرز أكثر مع الزاوية والكبيرة f / 1.8. ويمكنه أيضًا التعرف بذكاء على 500 مشهد بعدد 22 تصنيف في الوقت الفعلي وبالتالي ، يتم تحسين كل صورة في الوقت الفعلي.

و تم تجهيز الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل بوظيفة التنقيح التلقائي لتوفير صور مثالية. لا حاجة لتعديل الصور: تم تحسين صور السيلفي بالفعل لتعكس كل جمال الوجوه، تلتقط الكاميرا المحسنة 50% من المعلومات الضوئية أكثر من سابقتها. أفضل من ذلك: في الوضع الليلي، فإنها تجمع بين المعلومات من أربع صور متتالية لإنتاج صورة نهائية ناصحة، واضحة ومليئة بالتفاصيل. وعلى نفس المنوال، تقوم الكاميرا في وضع HDR بتجميع ثلاث صور تم التقاطها في أوضاع مختلفة لإنشاء صورة نهائية مع نطاق ديناميكي أفضل.

يأتي هاتف هواوي Y7 Prime 2019 مع EMUI 8.2. فبالإضافة إلى التحسينات في الخلفية التي تحسن من سلاسة اشتغال النظام، يوفر EMUI 8.2 مجموعة من ميزات اقتصاد البطارية التي تسمح للمستخدمين بالحصول على أقصى استفادة من الجهاز. هذه الميزات في تآزر مع بطارية رائعة 4000 ميلي أمبير مجهزة بتكنولوجية توفير الطاقة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تسمح لك بالسفر دون القلق والاستمتاع بالحياة، دون التوقف لإعادة الشحن المتكرر.

و للحصول على أداء أكثر ذكاءً، فإن هاتف هواوي Y7 Prime 2019 مزود بشريحة كوالكوم 450 مع ذاكرة رام 3 جيغابايت + 32 جيغابايت. النتيجة: تجربة سلسة مضمونة عند استخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت. وجاء هاتف هواوي Y7 Prime 2019 مدعما بسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيغابايت وسعة تخزين قابلة للتوسع تصل إلى 512 جيغابايت عبر بطاقة microSD.

هواوي Y7 برايم 2019 متوفر بالألوان أزرق أورورا، والأحمر المرجاني والأسود الليلي، بسعر 1899 درهماً. متوفر أيضًا على جومياJUMIA – .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0