صحيفة هولندية تؤكد اختيار الإدريسي حمل قميص “الأسود”

هبة سبور – شفيق عنوري

أكدت صحيفة “تلغراف” الهولندي، أن مهاجم إي زيد ألكمار الهولندي، ذو الأصول المغربية، أسامة الإدريسي، قد اختار تمثيل المنتخب المغربي على حساب نظيره الهولندي.

وأوضحت الجريدة أن الإدريسي، البالغ من العمر 22 سنة، قد بدأ بالفعل إجراءات تأهيله للعب مع “الأسود”.

وكان الإدريسي قد خاض معسكرا تدريبيا برفقة المنتخب المغربي، خلال استعدادات “الأسود” لمواجهة الكاميرون في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وتونس وديا.

يشار إلى أن اللاعب كان قد أثار الشكوك، بسبب تأخره في حسم اختياره للمنتخب الذي سيمثله.

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