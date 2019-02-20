مسؤول سعودي: خبراء مغاربة يساهمون في تطوير قطاع الصيد البحري بالسعودية وعلاقة البلدين جيدة “فيديو”

أحمد وزروتي: هبة بريس

أشاد وكيل الأراضي الزراعية والبيئة والماء بالملكة العربية السعودية، خلال ترؤسه وفد المملكة في افتاح المعرض العالمي للصيد البحري بأكادير “آليوتيس”، أشاد بجودة العلاقات بين الدولتين في مجال الصيد البحري.

وعبر المسؤول السعودي عن اعتزازه بتواجده بالمغرب بجانب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أثناء افتتاحه لفعاليات المعرض صباح اليوم الأربعاء 20 فبراير.

وأكد المسؤول السعودي في معرض حديثه عن العلاقات المغربية السعودية، أن لقائه بمجموعة من مكونات الوزارة كانت إيجابية وأنها ستنعكس على إيجابا على البلدين الشقيقين.

وأضاف المسؤول السعودي في تصريح حصري لهبة بريس، أن طبيعة العلاقات بين البلدين في مجال تصدير واستيراد المنتوجات البحرية جيدة جدا وأن خبراء مغاربة يدعمون المملكة العربية

السعودية في تطوير قطاع الصيد البحري

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