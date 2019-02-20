شلل في المؤسسات التعليمية وأزمة مرور بالشوارع .. مسيرة احتجاجية كبرى بالرباط

هبة بريس - الرباط

تشهد شوارع الرباط، منذ صباح يومه الاربعاء 20 فبراير، مسيرة احتجاجية كبرى.

المسيرة الاحتجاجية التي دعا اليها الأساتذة المتعاقدون، الى جانب التمثيليات النقابية الكبرى، رفع المشاركون بها مجموعة من الشعارات القوية مثل “الشعب يريد إلغاء التعاقد” و”صامدون صامدون وللتعاقد رافضون” و”الشعب يريد نتائج الحوار الاجتماعي”.

كما عرفت المسيرة مشاركة كل من تنسيقية المكفوفين المعطلين، وأساتذة “الزنزانة 9″، الى جانب سائقي الشاحنات والطاكسيات.

وتزامنا مع المسيرة الاحتجاجية، شهدت عدد من المؤسسات التعليمية، بمدينة سلا والرباط، شللا بسبب اضراب أطر التدريس.

كما عانى السائقون بالعدوتين، من أزمة مرور خانقة، بسبب قطع حركة السير بأكبر الشوارع والممرات التي شهدت تواجد المحتجين بمدينتي الرباط .

وتسببت حركة السير “المشلولة” في وقوع حوادث سير ، وكذا في تعطل أغراض مجموعة من الطلبة والموظفين والمواطنين.

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