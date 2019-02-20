جماهير الرجاء الرياضي تقاطع مباراة السوبر الإفريقي

هبة سبور – متابعة

أعلنت جماهير الرجاء الرياضي، اليوم الأربعاء، عن مقاطعتها لمباراة السوبر الإفريقي، التي ستجمع فريقها، في ال29 من مارس المقبل، بالترجي التونسي، على أراضي العاصمة القطرية الدوحة.

ويعود سبب المقاطعة، إلى ما أسمته الجماهير بتفضيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للمداخيل المادية على حساب الشغف الجماهيري.

وكان “الكاف” قد وقع على اتفاقية مع الاتحاد القطري، تقضي بإقامة مباراة السوبر الإفريقي، في العاصمة الدوحة.

وسبق لإدارة منافس الرجاء في مباراة السوبر، الترجي، أن أعلنت رفضها مرار لنقل القمة خارج الأراضي الإفريقية.

يشار إلى أن جماهير الرجاء، كانت قد قاطعت أيضا، في وقت سابق من الموسم، مباراة الديربي البيضاوي، ضد الوداد.

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