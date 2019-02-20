دولة ” النرويج” ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض “اليوتيس” بأكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات يوم أمس الثلاثاء 19 فبراير في مجال الصيد البحري مع عدد من الدول المشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الدولي ” أليوتيس ” تستضيف الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” التي تحتضنه مدينة مدينة أكادير من 21 الى 24 من فبراير الجاري

ومن المرتقب ان يفتتح وزير الفلاحة و الصيد البحري ” عزيز أخنوش” فعاليات المعرض والمهن المرتبطة به، عشية اليوم الاربعاء 20 فبراير، والمنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بعد إختيار دولة “النرويج” كضيف شرف خلال هذا الملتقى الدولي، والتي تعتبر ” من كبار الفاعلين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على الصعيد العالمي ، كما تصنف كثاني أكبر بلد مصدر للسمك والمنتجات السمكية المصنعة في العالم “.

وأشار بلاغ جمعية ” اليوتيس” أن النرويج ” طورت بشكل مهم قطاع تربية سمك السلمون ، حيث تتوفر على خبرة عريقة في هذا المجال ، تمتد منذ سنة 1850 “.

وسيشكل المعرض فرصة سانحة لمهنيي القطاع ، وللخبراء المغاربة والدوليين للتباحث والنقاش حول آخر المستجدات العالمية في هذا المجال ، إلى جانب تدارس تحديات وآفاق القطاع في سياق تتمركز فيه التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في قلب الانشغالات التي تحظى باهتمام الفاعلين في هذا المجال .

وستتاح الفرصة خلال الدورة الخامسة لمعرض ” أليوتس” ، المنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد: من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق ” ، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يمكن توظيفها من طرف الفاعلين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.

كما ستعرف هذه الدورة تنظيم ندوات يساهم في تنشيطها خبراء من المغرب والخارج ، وسيتم خلالها التطرق لمواضيع آنية توجد في صميم انشغالات الفاعلين في القطاع ، كما تحظى باهتمام المنتسبين لمجال البحث العلمي .

وعلاوة عن ذلك ، سيوفر هذا الملتقى المهني الدولي فرصة للزوار من أجل اكتشاف الجوانب المختلفة والخبرات المتعلقة بالقطاع البحري ، حيث سيضم المعرض ستة أقطاب مهنية وهي الأسطول ومعدات الصيد ، و التثمين والتصنيع ، و القطب الدولي ، و القطب المؤسساتي ، و التنشيط والإبتكار .

للتذكير ، فإن معرض “أليوتيس” استطاع منذ انطلاقه سنة 2011 ، في إطار استراتيجية “أليوتيس 2020 ” لتطوير قطاع الصيد البحري ، أن يتموقع كمنصة محورية في مجال الأعمال على الصعيدين الإفريقي والجهوي، كما يشكل ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب ، وعقد شراكات تجارية وصناعية.

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