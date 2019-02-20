الموت يفجع كيم كارداشيان وجيجي حديد وسلمى حايك

هبة بريس - وكالات

أفجع الموت، الثلاثاء، العديد من نجمات العالم، من أبرزهن كيم كارداشيان وجيجي حديد وسلمى حايك، بعد تلقيهن خبر وفاة صديق مقرب لهن، ويعد “أيقونة” في عالم الموضة والأزياء.

وقال مصدر في بيت أزياء “شانيل” الفرنسي، إن كارل لاجرفيلد، مصمم الأزياء الألماني الشهير، والمدير الفني لدار “شانيل”، توفي عن عمر 85 عاما.

وظل لاجرفيلد “أيقونة” في عالم الأزياء على مدى نصف قرن، واشتهر بارتداء البذلات الداكنة، وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

واشتهر لاجرفيلد بعمله مع “شانيل”، لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء “فندي”، التابع لشركة “لوي فيتون مويت هينيسي”، وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.

وأكد برنار أرنو، رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاجرفيلد، قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

وقال أرنو في بيان “برحيل كارل لاجرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا.

“لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام”.

وفور تأكيد وفاته، سارعت العديد من نجمات هوليوود وعارضات الأزياء العالميات بنعي كارل لاجرفيلد، وشاركن أبرز ذكرياتهن معه.

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