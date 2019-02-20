بن فليس: نحن ندعم أي حراك سلمي وحضاري بالجزائر

هبة بريس - وكالات

أكد علي بن فليس رئيس وزراء الجزائر الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات أنه سيشارك رفقة عدد من الشخصيات المعارضة في اجتماع اليوم الأربعاء قد يبحث إمكانية تقديم مرشح توافقي.

وعن المسيرات التي من المرتقب أن تخرج يوم الجمعة المقبل اعتبر بن فليس في مقابلة “مع الحدث” بقناة “العربية”، أنه يدعم أي حراك سلمي وحضاري يمكن أن يدفع إلى التغيير في البلاد.

وتعقد شخصيات سياسية معارضة في الجزائر، اجتماعا اليوم الأربعاء، للاتفاق على تقديم مرشح واحد في مواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وعبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المعارض.

وسيناقش الاجتماع، الضمانات التي سيقدمها مرشح المعارضة، مثل التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط ضمانا لتداول السلطة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة ، قد دعا شعبه إلى تغليب مصلحة البلاد رغم تنوع الأفكار للحفاظ على استقلالها وأمنها في تصريحات تزامنت مع انطلاق سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل القادم.

وقال بوتفليقة إنه يناشد جميع أبناء الشعب الجزائري تغليب مصلحة الجزائر والحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والأمني.

ولفت بوتفليقة إلى أن أمن الجـزائر لا يتطلب القوة المسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني.

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