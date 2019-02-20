“كريم” تطلق برنامج المكافآت الأكبر والأكثر سخاءً في المنطقة

هبة بريس

أطلقت شركة “كريم” برنامجها الأكبر في المنطقة، وهو برنامج «المكافآت» الذي سيصبح متاحًا لأكثر من 33 مليون مستخدم في المنطقة.

برنامج المكافآت متاح بالفعل لأكثر من 33 مليون مستخدم لكريم في المنطقة، ويقدم نقاطًا على جميع المشاوير في البلد التي يقضي فيها المستخدمون مشاويرهم مع كريم.

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: «نحن ممتنون لزبائننا ونرغب في التعبير عن تقديرنا لولائهم بأن نقدّم لهم شيئًا في المقابل. نحن الشركة الأولى في هذا القطاع التي تطلق هذا البرنامج في المنطقة، إنه برنامجٌ فريدٌ في الطريقةِ التي يجعل فيها الولاء جزءًا من أسلوب التخطيط للعمل ويتميز ببساطةٍ في الاستخدام وفي القيمة».

وأضاف: «سيحصل الأشخاص الذين يستخدمون كريم في مشاويرهم اليومية على مشوارين مجانيّين على الأقل في الشهر، وهذا المستوى من المكافأة يفوق المعدل المعتاد لأي برنامج مكافآت.

ويسرّنا أيضًا أن نتيح لزبائننا الفرصةَ لصنع تغييرٍ إيجابي في المنطقة باستخدام النقاط التي يكسبونها في مشاويرهم مع كريم لصنع فرقٍ في حياةٍ أولئك الذين هم بأشد الحاجةِ إلى المساعدة».

الفئة الذهبية من كريم

يحصل عملاء كريم على عضوية الفئة الذهبية عند إكمال 15 مشوارًا في الشهر ويتمتعون بمزاياها التي تشمل زيادة نقاط المكافأة على جميع المشاوير بنسبة 50% والأولوية في الحصول على الدعم عبر جميع قنوات الاتصال وغيرها من العروض المميزة والخاصة حصريًا بالفئة الذهبية من عملاء كريم، وذلك بغض النظر عن البلد التي يكونون فيها عند استخدام كريم.

عند ترقيتك، ستظل عضوية الفئة الذهبية نشطة طوال الشهر الذي تحققت فيه، بالإضافة إلى الشهرين التاليين أيضًا. وللحفاظ على عضوية الفئة الذهبية، يجب على المستخدم الترقية مجددًا قبل انتهاء صلاحيتها.

إن إطلاق برنامج «المكافآت» هو جزءٌ من استراتيجية كريم للاستمرار في تحسين منصتها التكنولوجية الرائدة على مستوى المنطقة.

التبرعات الخيرية

يمكن للعملاء تحويل النقاط إلى رصيد يظهر في محفظة التطبيق للدفع مقابل مشاويرهم مع كريم أو لتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومبادرة «شارك بوجبة» التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظماتٍ أخرى تظهر حسب موقع المستخدم.

يمكن للمستخدم تحويل 2,500 نقطة للتبرع بإطعام طفل ليومٍ واحد أو مساعدة لاجئ في الحصول على غازٍ للطبخ.

كما ستعقد كريم خلال الأشهر المقبلة المزيد من الشراكات مع المزيد من الشركاء المرموقين والعلامات التجارية المعروفة.

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