آخر جلسات المحاكمة بين فاخر والقديوي

هبة سبور – شفيق عنوري

تعقد المحكمة، اليوم الأربعاء، آخر جلسات المحاكمة، بين امحمد فاخر المدرب السابق للجيش الملكي، ويوسف القديوي، لاعب الفريق “العسكري” المعار لنهضة الزمامرة.

وبات ملف القضية جاهزا بعد تأجيل عدد من الجلسات، بطلب من دفاع القديوي، آخرها كان الجلسة التي كانت مقررة في ال13 من الشهر الجاري.

وكان قديوي قد اتهم فاخر في تسجيل صوتي منسوب إليه، بتلقي “رشاوي” من اللاعبين، من أجل ضمهم وإشراكهم مع الجيش.

ويطالب فاخر بتعويض قدره 3000 مليون سنتيم، إضافة إلى اعتذار القديوي أمام الجميع، بسبب ما أسماه “مسا بنزاهته”.

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