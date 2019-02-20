“احتجز شخصا واعتدى عليه بالضرب حتى الموت” .. اعتقال “مجرم” بجرادة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة جرادة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز المقرون بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث، أشارت إلى أن المشتبه فيه قام باحتجاز الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة أيضا، وعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بعدما قام بتكبيله مما تسبب في وفاته، وذلك بسبب خلافات بينهما حول مبلغ مالي كان قد سلمه المشتبه فيه للضحية بغرض تهجيره بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0