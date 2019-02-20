استطلاع: 44 جنديا وجندية في النرويج تعرضوا للاغتصاب

هبة بريس - وكالات

أظهر استطلاع للرأي أُجري بين صفوف الجيش النرويجي، تعرض 24 جندية و20 جنديًّا للاغتصاب.

وأفادت هيئة الإذاعة النرويجية (رسمية)، الأربعاء، أنه جرى استطلاع رأي 8 آلاف و800 جنديا في الجيش حول التحرش والاعتداءات الجنسية والمضايقات.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 24 جندية و20 جنديًا قالوا إنهم تعرضوا للاغتصاب أثناء أدائهم لمهامهم في الجيش، فيما أشار 123 آخرون الى تعرضهم لمحاولات اغتصاب.

وفي العام الماضي سجلت حادثتا اغتصاب بشكل رسمي في الجيش النرويجي.

تجدر الإشارة إلى أن النرويج بدأت عام 2016 بتطبيق التجنيد الإجباري للإناث في الجيش

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