”سخرا مني و عَيّراني بالجهل“ .. مصرية تقتل طفلَيْ شقيق زوجها

هبة بريس - وكالات

اعترفت سيدة مصرية بارتكاب جريمة القتل بحق طفلَيْ شقيق زوجها، بدافع الانتقام من الطفلين لسخريتهما منها وتعييرها بالجهل ومعاملتها بشكل سيئ، بحسب بيان لأجهزة الأمن في محافظة قنا جنوب البلاد.

وارتكبت المرأة المصرية جريمتها الأولى بحق أحد الطفلين قبل عامين، وظل قاتله مجهولًا، لكن إقدامها على قتل شقيقه الآخر قاد إلى كشف اللغز، واعترفت المتهمة بأنها من قتل الشقيقين.

وبدأت تفاصيل الجريمة تتضح بعد عودة والد الطفلين من عمله بدولة الكويت، واتهامه أمام مركز الشرطة، زوجة شقيقه (23 سنة) – وهي ربة منزل مقيمة بمنزل الأسرة ذاته – بقتل طفله لخلافات عائلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها أنكرت، إلا أن النيابة قررت حبسها 4 أيام احتياطيًا ثم أُخلي سبيلها عقب ذلك لعدم توافر الأدلة، إلا أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن سبب الوفاة هو الغرق وخدوش بالظهر وأعلى الإلية.

وبإجراء التحريات الفورية، أكدت تحريات الأمن العام أن المتهمة وراء ارتكاب الواقعة للخلافات ذاتها، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة.

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