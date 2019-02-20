قمة اليوسفية و الوداد تستنفر كبار مسؤولي الأمن ببرشيد

هبة بريس – الدار البيضاء

برمجت العصبة الاحترافية لكرة القدم لقاء يوسفية برشيد و الوداد الرياضي بالمركب الرياضي لأولاد احريز وسط هذا الأسبوع و بالضبط يوم الأربعاء بداية من الساعة الثالثة زوالا.

و نظرا لقرب مدينة برشيد من العاصمة الاقتصادية ، فضلا على وجود عدد كبير من مناصري وداد الأمة بمدينة برشيد، فقد وجدت اللجنة المنظمة صعوبات جمة في تحديد عدد التذاكر و الأماكن التي ستخصصها للجماهير الودادية في مباراة قمة البطولة.

و موازاة مع ذلك، يعكف مسؤولو المنطقة الأمنية ببرشيد بتنسيق تام مع ولاية أمن سطات و ولاية أمن الدار البيضاء على وضع آخر الترتيبات لتأمين مرور هذا العرس الكروي في جو بهيج.

و عقد مسؤولو الأمن بالولاية و المنطقة الإقليمية اجتماعات ماراطونية طيلة الأيام الأخيرة لوضع خطة محكمة خاصة لتأمين مداخل الملاعب و توفير انسيابية في ولوج الجماهير و حركية السير دون تسجيل أي هفوة قد تعكر المسار السليم لهاته القمة الكروية.

و تقرر أن ترافق خلية الأمن الرياضي بالدار البيضاء جمهور الوداد الذي سيحج لبرشيد بأعداد كبيرة، كما سيتم الاستعانة بعدد من عناصر الدرك الملكي على طول مسار الطريق السيار الرابط بين البيضاء و برشيد و كذا الطريق الوطنية مع تعزيز المراقبة الأمنية بمحطات القطار بالبيضاء و برشيد.

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