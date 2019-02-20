أكادير .. سيارة “مجنونة” تقتحم فندقا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت المصالح الامنية بأكادير ، سائقا، بعد أن إقتحمت سيارته فندقا بالمدينة، في الساعات الاولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، وخلفت خسائر مادية بعد تهشيم زجاج بوابة الفندق .

وقالت مصادر ” هبة بريس” أن عدد من المستخدمين قد اصيبوا بهلع ومعهم نزلاء الفندق، بعد اصطدام السيارة المجهولة بأعمدة بهو مكان الاستقبال بالفندق.

وساهم توفر السيارة على واق للصدمات في عدم إصابة سائقها، إلى جانب وقوع الحادث في الساعات الأولى من الصباح في الحد من الإصابات البشرية، واقتصار الخسائر في المادية منها.

هذا وتبقى أسباب الحادث التي لا تزال مجهولة، مفتوحة على فرضيتي “السكر الطافح” أو العطب الميكانيكي للسيارة.

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