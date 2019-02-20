بوتين ل”الروسيين”: أطفال أكثر ضرائب أقل

هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية اليوم، إلى دعم الأسرة. كما حث الحكومة على تقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها.

وقال الرئيس بوتين: “ليكن هناك أطفال أكثر وضرائب أقل”.

كذلك أشار الرئيس الروسي، إلى ضرورة خفض سعر الفائدة على القروض العقارية، للعائلات متعددة الأطفال، لتسهيل عملية شرائها لبيوت السكن.

وقال، إنه يجب وضع نسبة فائدة متدنية، خلال كل فترة سداد القرض العقاري لهذه العائلات.

وأكد بوتين، أن العائلة التي يولد فيها طفل ثالث، وأكثر، ستنال تعويضا قدره 450 ألف روبل (حوالي 7000 دولار)، على أن تحسم من قيمة القرض العقاري.

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