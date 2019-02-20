بعد غضب جمهور “العالمي”.. الكاف تغير حكم لقاء الرجاء و بركان

هبة بريس – القسم الرياضي

استعانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالحكم السنغالي ماخيتي ندياي لقيادة مقابلة مولودية وجدة و نهضة بركان و التي ستجري غدا الأربعاء برسم مؤجل الجولة السادسة عشر من الدوري المغربي و ذلك تفعيلا للاتفاقيات الموقعة بين جامعة لقجع و عدد من الاتحادات القارية.

و في الوقت الذي اختارت فيه لجنة التحكيم السنغالية تفعيل اتفاقية تبادل الحكام بإيفاد ماخيتي ندياي للمغرب لقيادة مباراة في البطولة المحلية ، أعلن الاتحاد الإفريقي أن ذات الحكم السنغالي ماخيتي ندياي سيقود لقاء نهضة بركان و الرجاء ضمن ثالث جولات دوري المجموعات بكأس الكاف و ذلك ثلاث أيام فقط بعد قيادته مباراة البطولة بين وجدة و بركان.

قرار تعيين نفس الحكم في لقائين متتالين لنهضة بركان الأول بالبطولة و الثاني بالكاف ، أغضب جماهير الرجاء و التي عبرت عن جام غضبها من قرار الكاف بتعيين نفس الحكم في قمة قد تحسم مصير الناديين بدوري المجموعات ، مما دفع لجنة التحكيم القارية لإعادة مراجعة قرار التعيين.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس من مصدر مطلع أن الكاف قد قام بتغيير حكم لقاء الرجاء و بركان، حيث تم تعويض ماخيتي ندياي بمواطنة موسى سي و الذي يعتبر أيضا من بين خيرة الحكام الشباب القادمين بقوة بالقارة السمراء.

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