طقس الأربعاء.. جو بارد ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات، والجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية، والهضاب العليا وداخل البلاد، مع وجود جريحة أو جليد بصفة محلية.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى، والسايس، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وسيسجل ظهور سحب منخفضة كثيفة فوق الساحل المتوسطي والريف مع نزول بعض القطرات المطرية الجد خفيفة والمتفرقة.

كما يتوقع أن تنتشر سحب من الأجواء العليا بجنوب البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى وصافية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما، من الشرق بمنطقة طنجة ومن الشمال بالسواحل الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية، ومن القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و01 درجة بالمرتفعات، وما بين 02 و08 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسايس، والسهول والسواحل الشمالية، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 07 و13 درجة بوسط البلاد، ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجة بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالهضاب العليا الشرقية وولماس، وما بين 15 و22 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط وولماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 21 و26 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وما بين الداخلة والكويرة، وسيصبح هائجا زوالا، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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