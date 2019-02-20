أم الشابة المتزوجة حديثا تشكك في رواية انتحارها: “خواتات راجلها مكيحملوهاش و حاسدينها”

نُشر بتاريخ :  2019-02-20 - 08:23
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هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل فصول الإثارة في ملف وفاة شابة متزوجة بمهاجر مغربي يقيم بالديار الإيطالية بعد أن تم العثور على جثتها مرمية من الطابق العلوي لمنزل أسرة الزوج بمدينة برشيد.

و كانت هبة بريس قد سبق و أشارت في حينه لخبر العثور على جثة شابة يشاع أنها أقدمت على الانتحار بحي وفيق بمدينة برشيد، قبل أن يتضح فيما بعد وجود معطيات متضاربة تفند فرضية الانتحار و تشير لوجود غموض كبير في النازلة.

و من بين المعطيات التي زادت هذا الملف تشويقا و إثارة تصريحات أم الهالكة و التي أكدت أن ابنتها تزوجت شابا مغربيا مقيما بإيطاليا و عائلته تقطن ببرشيد و فرض على زوجته المكوث رفقة والدته و شقيقاته في انتظار تسوية أوراق الإقامة لها لمرافقته.

و أضافت الأم المكلومة أن ابنتها كانت تعيش وسط اجواء متشنجة مع شقيقات زوجها بدافع الغيرة و الحسد، كما أنها تعرضت مرتين لمحاولة تسميم حين كانت رفقة زوجها في زيارة لإحدى شقيقاته بمدينة المحمدية قبل أن تنجو من الموت بأعجوبة وسط علامات الاستفهام.

و أوضحت الأم أن رواية الانتحار غير منطقية و لا يمكن لابنتها الإقدام على هاته الخطوة المجنونة خاصة أنها شابة واعية و متدينة، فضلا على وجود بعض التدخلات للضغط على الأسرة و هو ما يزيد من الشكوك في هذا الملف.

و قالت أم الشابة التي توجد جثتها حاليا قيد التشريح: “بنتي مستحيل تكون انتحرت، طفيلاتها مكيحملوهاش و حاسدينها و كان عندها مشاكل معاهم في دار عدوزتها، بغيت تحقيق نزيه فهادشي، وخا مغترجعش لي بنتي لكن غير تبرد هاد الحرقة لي فيا عليها”.

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