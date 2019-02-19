تفاصيل توقيف تونسيين في المغرب بينهم امرأتان

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية تونسية، من بينهم سيدتان تبلغان من العمر 36 و50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهريب كبسولات تحتوي على مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف السيدتين جرى عند نقطة المراقبة بمدخل صالة المغادرة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 745 غرام من مخدر الشيرا بحوزتهما، عبارة عن 132 كبسولة مخبأة أسفل ملابسهما الداخلية، فيما مكنت عملية المراقبة أيضا من ضبط الموقوف الثالث، وذلك للاشتباه في تهريبه للكوكايين داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما يخضع المشتبه فيه الثالث للمراقبة الطبية في انتظار تفريغ كمية كبسولات المواد المخدرة.

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