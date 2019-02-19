عبد الحق حمداوي : حضي بثقة الملك فعينه عاملا على إقليم بولمان – ميسور

ع محياوي – هبة بريس

ولد عبد الحق حمداوي ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عاملا على إقليم بولمان – ميسور ، في 12 نونبر 1966 بخنيفرة .

عبد الحق حمداوي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الملكي للإدارة الترابية، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون.

وقد عين بعد تخرجه من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1994، قائدا بإقليم الرشيدية، ثم قائدا بعمالة الفداء مرس السلطان سنة 2003، قبل أن يرقى، سنة 2005، إلى منصب رئيس منطقة حضرية بإقليم العرائش، لينتقل بنفس الصفة إلى عمالة فاس سنة 2010.

وبتاريخ 14 أكتوبر 2012، رقى السيد عبد الحق حمداوي إلى منصب كاتب عام لإقليم الخميسات، لينتقل بنفس الصفة إلى إقليم قلعة السراغنة بتاريخ في 09 أبريل 2016. وهو المنصب الذي ظل يشغله الى أن حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فعينه جلالته عاملا على إقليم صفرو بتاريخ 23 يونيو 2016 .

و بتاريخ 11 نونبر2018 ، تم تكليف السيد عبد الحق حمداوي بمهام عامل إقليم بولمان ميسور بالنيابة ، و هي المهام التي ظل يشغلها إلى أن حظي مجددا بثقة الملك فعينه عاملا باقليم بولمان – ميسور.

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