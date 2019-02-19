مصرع ثلاث اشخاص في حادثة سير مروعة بالحوز

ضاهر محمد؛ مراكش

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح، أربعة منهم إصاباتهم بليغة، في حادثة سير مروعة، وقعت عشية اليوم الثلاثاء بين تحناوت و اوريكة.

وأفادت السلطات المحلية بأن الحادثة وقعت عندما انقلبت سيارة للنقل المزدوج على الطريق الاقليمية رقم 2010 الرابطة بين مدينة تحناوت و جماعة اوريكة على مستوى قيادة أغواطيم الترابية بالحوز، كانت قادمة من السوق الاسبوعي لمدينة تحناوت ومتوجهة نحو اوريةا، وتقل عددا كبيرا من المواطنين.

وفور علمها بالخبر انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية من أجل معاينة الحادثة، ونقل المصابين الى المستشفى الاقليمي محمد السادس بتحناوت لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالكين الى مستودع الأموات بمراكش لإخضاعهما للتشريح الطبي.

هذا وفتحت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتحناوت، تحقيقا من أجل معرفة اسباب وقوع هذه الحادثة التي وصفت بالمروعة، وخلقت استياء عارما في صفوف جميع السكان.

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