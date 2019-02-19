توقيف اكبر مروج لسلسيون بالمدينة العتيقة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت فرقة الابحاث التابعة للمنطقة الامنية الاولى بمدينة مراكش، يوم امس الاثنين من توقيف اكبر مروج لمادة السليسيون بحي بوسكري بالمدينة العتيقة.

وجاء توقيف المعني بعد بحث وتتبع ميداني، وعثر بحوزته على أزيد من 300 عبوة من مادة لاصقة (السيليسيوس)، كان يروجها بحي بوسكري بالمدينة العتيقة، لفئة من زبائنه خصوصا أطفال الشوارع لاستعمالها كوسيلة للتخدير، ليتم حجزها لضرورات البحث.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول النازلة وحول شركائه المحتملين، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

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