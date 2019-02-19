حجز أموال وأجهزة الكترونية مهربة بطنجة المتوسط

اس.بويعقوبي – هبة بريس

قامت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط للمسافرين، خلال الأيام القليلة الماضية، بحجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة وأجهزة إلكترونية مهربة.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول بميناء طنجة المتوسط قامت بحجز ما مجموعه 149 ألفا و 570 أورو في ست عمليات متفرقة، كان ستة مغاربة مقيمين بالخارج يحاولون إدخالها إلى التراب الوطنية دون القيام بالإجراءات المسطرية الجاري بها العمل.

وبمنطقة المغادرة، قامت عناصر الجمارك بحجز حوالي 17 ألفا و 900 أورو في عمليتين متفرقتين، حاول مغربيان مقيمان بالخراج إخراجها من التراب الوطني دون الحصول على ترخيص من المؤسسات المعنية.

ونهاية الأسبوع الماضي، أحبطت عناصر الجمارك عملية تهريب ل 294 هاتفا مستعملا بقيمة إجمالية تفوق 729 ألف درهم، كان أحد المغاربة المقيمين بإسبانيا يخفيها داخل كراسي سيارته الخفيفة.

كما ضبطت عناصر الجمارك، أمس الاثنين، 233 هاتفا مستعملا كان أحد المغاربة المقيمين بالخارج يحاول إدخالها إلى التراب الوطني مدسوسة في هيكل سيارته دون الحصول على تصريح من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

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