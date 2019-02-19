امن مراكش يوقف عصابة اجرامية متورطة في السطو على وكالة

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش تحت الاشراف الفعلي لوالي الامن سعيد العلوة، ليلة امس الاثنين من توقيف عصابة اجرامية نفذت مجموعة من السرقات، كان اخرها وكالة لتوزيع الماء والكهرباء بالحي الصناعي بسيدي غانم التابع لمقاطعة المنارة.

وتمت عملية اعتقال أفراد العصابة الإجرامية التي روعت مراكش و وكالات الأبناك والمتورطة في سرقة سيارة لنقل الأموال و وكالة تابعة لراديما مؤخرا بملحقة سيدي غانم، جاءت على إثر التحريات التي باشرتها عناصر الأمن بناء على معلومات دقيقة والإستعانة بكاميرات المراقبة وكذلك بوسائل الرصد الخاصة بالهواتف النقالة والتي مكّنت من الإهتداء الى أفراد العصابة الحديثي الخروج من السجن.

كما تم نقل افراد العصابة الاجرامية صوب مقر ولاية امن مراكش، من اجل تعميق البحث، والكشف عن تفاصيل تنفيذ عمليات السرقة من طرف العصابة، ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام جنايات مراكش.

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